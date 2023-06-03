Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi

Genç bir kadının tesettüre girişini kutladığı parti sosyal medyada gündem oldu. Çeşitli süsler, pasta ile yapılan kutlamada "Zeynep Refika'nın tesettür partisine hoş geldiniz" afişleri de yer aldı. Video, paylaşılmasının ardından sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"TESETTÜRÜMLE DEĞERLİYİM"

Görüntülerde tesettüre giren genç kızın suratı gözükmezken, pastanın üzerinde "Tesettürümle değerliyim" yazısı dikkat çekti. Sosyal medyadaki yorumların bazıları şu şekilde: