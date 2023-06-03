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Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi

03.06.2023 16:54

Genç bir kadının tesettüre girişini kutladığı parti sosyal medyada gündem oldu. Çeşitli süsler, pasta ile yapılan kutlamada "Zeynep Refika'nın tesettür partisine hoş geldiniz" afişleri de yer aldı. Video, paylaşmasının ardından sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Görüntülerde tesettüre giren genç kızın suratı gözükmezken, pastanın üzerinde "Tesettürümle değerliyim" yazısı dikkat çekti.

Genç bir kadının tesettüre girişini kutladığı parti sosyal medyada gündem oldu. Çeşitli süsler, pasta ile yapılan kutlamada "Zeynep Refika'nın tesettür partisine hoş geldiniz" afişleri de yer aldı. Video, paylaşılmasının ardından sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"TESETTÜRÜMLE DEĞERLİYİM"

Görüntülerde tesettüre giren genç kızın suratı gözükmezken, pastanın üzerinde "Tesettürümle değerliyim" yazısı dikkat çekti. Sosyal medyadaki yorumların bazıları şu şekilde:

Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi
Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi
Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi
Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi
YORUMLAR
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Sosyal Medya, Twitter, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada yeni kutlama akımı: Tesettüre girme partisi - Son Dakika
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