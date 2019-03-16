Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada Yeni Zelanda'daki Katliamı Öven Açıklamaya Gözaltı

Sosyal Medyada Yeni Zelanda'daki Katliamı Öven Açıklamaya Gözaltı

1 saat önce

Sosyal medyada Yeni Zelanda'daki katliamı öven açıklamaya gözaltıANTALYA - Emniyet Genel Müdürlüğü: "Bazı ulusal basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu bir web sitesi kullanıcısının Yeni Zellanda'daki camilere yapılan saldırıdan sonra...

Sosyal Medyada Yeni Zelanda'daki Katliamı Öven Açıklamaya Gözaltı, System.String[]
Sosyal medyada Yeni Zelanda'daki katliamı öven açıklamaya gözaltı

ANTALYA - Emniyet Genel Müdürlüğü: "Bazı ulusal basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu bir web sitesi kullanıcısının Yeni Zellanda'daki camilere yapılan saldırıdan sonra "Videoyu izlerken Türkiye'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" paylaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Paylaşımının görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; şahsın Antalya ili Alanya ilçesinde ikamet eden A.A olduğu tespit edilmiş, aynı şahıs 16.03.2019 günü saat 01.00 sıralarında ikamet ettiği adreste gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Antalya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yeni Zelanda, 3. Sayfa
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