Sosyal medyada yer alan bir videodaki "Çipetpet" ifadeleriyle tanınan ve 96 yaşında vefat eden "Arnavut Şevket" lakaplı Şevket Kokal, Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

Karacaahmet, Üsküdar, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Arnavut Şevket' son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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