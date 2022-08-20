"Arnavut Şevket" son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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"Arnavut Şevket" son yolculuğuna uğurlandı

20.08.2022 21:08
"Arnavut Şevket" son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal medyada yer alan bir videodaki "Çipetpet" ifadeleriyle tanınan ve 96 yaşında vefat eden "Arnavut Şevket" lakaplı Şevket Kokal, Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Sosyal medyada yer alan bir videodaki "Çipetpet" ifadeleriyle tanınan ve 96 yaşında vefat eden "Arnavut Şevket" lakaplı Şevket Kokal, Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Maltepe'de yaşadığı huzurevinde dün hayatını kaybeden Kokal için Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Kokal'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Şevket Kokal, İstanbul'un kuşlarıyla ilgili bir belgeselde kuş seslerini taklit etmesiyle tanınmıştı.

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Kaynak: AA

Karacaahmet, Üsküdar, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Arnavut Şevket' son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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