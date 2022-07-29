İSTANBUL-İŞ İLANIYLA 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK - Son Dakika
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İSTANBUL-İŞ İLANIYLA 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

29.07.2022 15:48

SOSYAL medyada yüksek kazançlı iş ilanları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL medyada yüksek kazançlı iş ilanları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin  20 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada yüksek kazançlı iş ilanı paylaşarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin ilana başvuranlara, yurt dışından banka hesaplarına gelecek olan parayı kendilerine getirmeleri karşılığında paranın yüzde 10'unu vereceklerini söylediği öğrenildi. Teklifi kabul edenlerin yanına parayı almaya giderken silahlı koruma verilirken, paranın yüzde 10'unu çeken kişilere bıraktıkları belirlendi. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan baskında liderliğini Ertan E.M.'nin yaptığı 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında  paralarının yatırıldığı hesap sahiplerinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 20 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul
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İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede Şanlıurfa'da huzur operasyonu Şanlıurfa'da huzur operasyonu
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İŞ İLANIYLA 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK - Son Dakika

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