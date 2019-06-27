Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada yürekleri ısıtan görüntü
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Sosyal medyada yürekleri ısıtan görüntü

1 saat önce

Susayan kedinin musluktan su içtiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

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Susayan kedinin musluktan su içtiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Bir vatandaşın susayan kediye musluğu açarak su içirdiği görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra binlerce kişi tarafından izlendi. Emre Gök isimli bir genç tarafından Antalya Yivli Minare Camii'nde çekilen görüntü, Afyon Trafik ve Yardımlaşma Grubunda paylaşıldıktan sonra binlerce kişiye ulaştı.

'Sevimli dostlarımızın bu sıcak havalarda en çok ihtiyaç duydukları sadece bir kap temiz su, hayvanları sevmeyebilirsin ama onların yaşam kaynaklarına müdahale etmek insanlık onuruna sığmaz, lütfen sevimli dostların su kaplarına dokunmayın' notuyla paylaşılan görüntü dakikalar içerisinde yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Afyon, Yaşam
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