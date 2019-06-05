Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadaki 128 içeriğe müdahale
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Sosyal medyadaki 128 içeriğe müdahale

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 128 içeriğe müdahalede bulunulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyadaki 128 içeriğe müdahale, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 128 içeriğe müdahalede bulunulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:38 
Ekonomi
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