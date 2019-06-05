Sosyal medyadaki 128 içeriğe müdahale
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 128 içeriğe müdahalede bulunulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 128 içeriğe müdahalede bulunulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:38
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