Sosyal medyadaki açıklamasıyla tepki çeken başhekim yardımcısı görevden alındı - Son Dakika

Sosyal medyadaki açıklamasıyla tepki çeken başhekim yardımcısı görevden alındı
Sosyal medyadaki açıklamasıyla tepki çeken başhekim yardımcısı görevden alındıSOSYAL medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, görevden alındı.
Sosyal medyadaki açıklamasıyla tepki çeken başhekim yardımcısı görevden alındı
SOSYAL medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, görevden alındı.
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
ANKARA,
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