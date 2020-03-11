Sosyal medyadaki asılsız Kovid-19 paylaşımları takibe alındı - Son Dakika

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son do¨nemde du¨nyada c¸ok sayıda insanın o¨lu¨mu¨ne neden olan yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının go¨ru¨ldu¨gˆu¨, ilgili kurum ve go¨revlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadıgˆı, konunun halktan saklandıgˆı yo¨nu¨nde gerc¸ek dıs¸ı go¨ru¨ntu¨ ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endis¸eye du¨s¸u¨rme, toplumu korku ve panigˆe sevk etme, yetkili ve sorumlu kurulus¸ları ve kis¸ileri hedef go¨sterme amac¸lı paylas¸ımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylas¸ımları yaptıgˆı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi.

Bu kişilere ait bilgiler, gerekli is¸lemler yapılmak u¨zere ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.