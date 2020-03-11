Sosyal medyadaki asılsız Kovid-19 paylaşımları takibe alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyadaki asılsız Kovid-19 paylaşımları takibe alındı - Son Dakika

Sosyal medyadaki asılsız Kovid-19 paylaşımları takibe alındı

6 saat önce

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

Sosyal medyadaki asılsız Kovid-19 paylaşımları takibe alındı, System.String[]

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son do¨nemde du¨nyada c¸ok sayıda insanın o¨lu¨mu¨ne neden olan yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının go¨ru¨ldu¨gˆu¨, ilgili kurum ve go¨revlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadıgˆı, konunun halktan saklandıgˆı yo¨nu¨nde gerc¸ek dıs¸ı go¨ru¨ntu¨ ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endis¸eye du¨s¸u¨rme, toplumu korku ve panigˆe sevk etme, yetkili ve sorumlu kurulus¸ları ve kis¸ileri hedef go¨sterme amac¸lı paylas¸ımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylas¸ımları yaptıgˆı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi.

Bu kişilere ait bilgiler, gerekli is¸lemler yapılmak u¨zere ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak

Son Dakika Haberleri
19:38 Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardında açıklama yaptı
19:36 Antalya'da koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
19:35 Nevruz bayramı öncesi terör operasyonu: 6 gözaltı
19:35 Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama
19:33 SPOR Marius Sumudica: Türkiye koronavirüs ile ilgili iyi önlem aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:41:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyadaki asılsız Kovid-19 paylaşımları takibe alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]