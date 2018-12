Sosyal Medyadaki Çağrısıyla Öğrencilerinin İçini Isıttı

FECRİ BARLIK - Siirt 'te, öğrencileri için sosyal medyadan kampanya başlatan öğretmen Sema Öç, çağrısına gelen cevapla 3 günde bütün okulun kışlık giyim, ayakkabı ve bir kısım kırtasiye ihtiyacını karşıladı. Merkez Doğan Mahallesi'nde bu yıl eğitim öğretim faaliyetine başlayan Selahaddin Eyyubi Anaokulu'nda görev yapan Sema Öç, okuldaki bazı minik öğrencilerin bot ve montlarının olmadığını görmesi üzerine sosyal medya üzerinden kampanya başlatmaya karar verdi.Sosyal medyadan kampanya başlatan Öç'ün çağrısı, çok sayıda hayırsever kişi ve kurumların desteğiyle karşılık buldu.Okula gönderilen, her biri ayrı bir heyecanla açılan ve içerisinde bot, mont ve panduf bulunan yardım paketleri okuldaki bütün öğrencilere ulaştırıldı.Öğretmen Sema Öç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattığı kampanyayla 5 derslikli okulun bütün öğrencilerinin hem bedenlerini hem yüreklerini ısıtmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Soğuk bir bölgede yaşadıklarını ve öğrencilerinin de yaşça küçük olduklarını anlatan Öç, belirttikleri ihtiyaçların 3 gün gibi kısa sürede tamamlandığını vurguladı.Bu kadar kısa sürede çağrısına cevap gelmesini karşısında şaşırdığını dile getiren Öç, "Öğrenci mevcudumuz fazla olduğu için bu kadar kısa sürede bu yüklü yardıma cevap verileceğini beklemiyordum. Cem Adrian ve birçok ünlü de sosyal medyadan bize destek verdi. Onların da desteklemesi bizi çok sevindirdi." diye konuştu.Hayırseverlerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Öç, "Bir bot veya bir monttan tutun da yüklü miktarda destek verenler de oldu. İmece usulüyle 100'er adet botumuz, montumuz, pandufumuz ve kırtasiye malzemelerimiz toplanmış oldu." dedi."Her kargoyu ayrı bir sevinçle açtık"Kampanya süresince hayırseverlerin desteğini hissettiklerini belirten Sema Öç, bu kampanya sayesinde çok güzel dostluklar kurduklarını aktardı.Ürünlerin kargoyla okula gönderildiğini anlatan Öç, "Tek bir kişi, sayfa değil yani bir sürü kişinin emeği oldu. Her kargoyu ayrı bir sevinçle açtık, bu sıcaklığı paylaşmış olduk. Fotoğraflar aracılığıyla da iletişim kurabildik, teşekkürlerimizi iletebildik." şeklinde konuştu."Melekcan" adlı bir hayırseverin 10 botla birlikte bir not da gönderdiğini belirten Öç, bu notu evinde sakladığını ifade etti.Hayırseverin notunda, yardımı kabul etmelerini, sıcak yüreklere dokunmak istediğini yazdığını aktaran Öç, "Kesinlikle o gönderdiği yardıma değil, o yazdığı notla bile hem bizim hem öğrencilerimizin yüreğini ısıttı. Okurken o kadar duygulandık ki o notu asla unutacağımı düşünmüyorum. Asıl biz kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.Öç, hayırseverlere öğrencilerin duygularını ifade eden sıcak notlarla dönüş yapacaklarını sözlerine ekledi.Velilerden teşekkürÖğrenci velilerinden Nesrin Dündar da okulda eğitim gören öğrencilerin ailelerinin genel anlamda ihtiyaç sahibi olduklarını söyledi."Hayırseverler sağ olsunlar, öğretmen ve idarecilerin aracılığıyla bir sürü bot, mont, kırtasiye malzemesi gönderdiler. Öğrenci aileleri olarak çok sevindik." ifadesini kullanan Dündar, bu anlamlı desteği hep hatırlayacaklarını dile getirdi.Ümran Çakır da hayırseverlere teşekkür ederek, "Bir kişiye değil bütün okula giyim ve kırtasiye malzemesi göndermişler." dedi.Suzan Aksu da ülkenin farklı yerlerinden çocukları için seferber olan herkese teşekkürü borç bildiklerini kaydetti.