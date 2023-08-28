Sosyal medyadaki canlı yayında Okan Buruk'un oğluna hakaret eden Yaren Çakar'ın hesabı kapatıldı - Son Dakika

Sosyal medyadaki canlı yayında Okan Buruk'un oğluna hakaret eden Yaren Çakar'ın hesabı kapatıldı

Son Güncelleme: 28.08.2023 23:23

Sosyal medya hesabındaki canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un fotoğraflarına bakarak, "Çok çirkin" diyen Yaren Çakar'ın bu hareketi pahalıya patladı. Sarı kırmızılı taraftarların sert tepkileriyle karşılaşan Çakar'ın sosyal medya hesabı kapatıldı. Çakar'ın profiline girildiğinde, "Bu kanal, Twitch'in Topluluk İlkelerini veya Hizmet Koşullarının ihlali nedeniyle geçici olarak hizmet dışı" ifadelerinin yazdığı görüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk için, sosyal medya hesabındaki canlı yayında "Çok çirkin" ifadelerini kullanan Yaren Ça kar'ın hesabı kapatıldı.

OKAN BURUK'UN OĞLUNA HAKARET ETTİ

Yaren Çakar isimli sosyal medya yayıncısı, canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etmişti. Ali Yiğit Buruk'un fotoğraflarına Google'dan bakarak, "Çok çirkin" diyen genç yayıncı, Galatasaraylı taraftarların sert tepkileriyle karşılaşınca açıklama yaparak özür dilemek zorunda kalmıştı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR AYAĞA KALKTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kalan Yaren Çakar'ın sponsorlarına da Ali Yiğit Buruk'a sarf edilen sözlerin ardından çekilmeleri yönünde çağrıda bulundu.

HESABI KAPATILDI

Yaren Çakar'ın söz konusu paylaşımı pahalıya patladı. Çakar'ın sosyal medya hesabı kapatıldı. 33 bin takipçili profile giren sosyal medya kullanıcıları, "Bu kanal, Twitch'in Topluluk İlkelerini veya Hizmet Koşullarının ihlali nedeniyle geçici olarak hizmet dışı" uyarısıyla karşılaştı.

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Sosyal Medya

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Son Dakika Sosyal Medya Sosyal medyadaki canlı yayında Okan Buruk'un oğluna hakaret eden Yaren Çakar'ın hesabı kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyadaki canlı yayında Okan Buruk'un oğluna hakaret eden Yaren Çakar'ın hesabı kapatıldı - Son Dakika
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