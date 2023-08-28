Sosyal medyadaki canlı yayında Okan Buruk'un oğluna hakaret eden Yaren Çakar'ın hesabı kapatıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk için, sosyal medya hesabındaki canlı yayında "Çok çirkin" ifadelerini kullanan Yaren Ça kar'ın hesabı kapatıldı.

OKAN BURUK'UN OĞLUNA HAKARET ETTİ

Yaren Çakar isimli sosyal medya yayıncısı, canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etmişti. Ali Yiğit Buruk'un fotoğraflarına Google'dan bakarak, "Çok çirkin" diyen genç yayıncı, Galatasaraylı taraftarların sert tepkileriyle karşılaşınca açıklama yaparak özür dilemek zorunda kalmıştı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR AYAĞA KALKTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kalan Yaren Çakar'ın sponsorlarına da Ali Yiğit Buruk'a sarf edilen sözlerin ardından çekilmeleri yönünde çağrıda bulundu.

HESABI KAPATILDI

Yaren Çakar'ın söz konusu paylaşımı pahalıya patladı. Çakar'ın sosyal medya hesabı kapatıldı. 33 bin takipçili profile giren sosyal medya kullanıcıları, "Bu kanal, Twitch'in Topluluk İlkelerini veya Hizmet Koşullarının ihlali nedeniyle geçici olarak hizmet dışı" uyarısıyla karşılaştı.