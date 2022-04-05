Sosyal medyadaki dolandırıcı medyum jandarmanın ağına takıldı - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği vatandaşlara kendini 'medyum' olarak tanıtan şahsın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan İ.A. (20) isimli genç kadın, sosyal medya sitesi üzerinden kendini medyum olarak tanıtan bir şahıs ile iletişime geçti. İletişime geçtiği sahte medyuma sorunlarından bahseden İ.A., belirli bir ücret karşılığında yardımcı olabileceğini söyleyen medyuma bir miktar para gönderdi. İ.A. isimli kadının bir süre konuştuğu sahte medyum konuşmanın devamında ise isteklerinin yerine gelmesi için 'adak' lazım diyerek tekrar para istedi. İ.A. isimli kadın sahte medyuma toplamda bin 100 TL para gönderirken, 4 kez para gönderen İ.A. son gönderdiği paradan sonra sahte medyuma ulaşamadı. Araklı İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran İ.A.'nın şikayeti üzerine inceleme yapan jandarma ekipleri sahte medyumu tespit etti.

Temizlik ürünü almak isterken dolandırıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde ise e-ticaret mağduru vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. S.A.A. (35) isimli kadın sosyal medya platformu üzerinden temizlik malzemeleri satışı yaptığını söyleyen kişi ile iletişime geçti. Temizlik malzemesi almak için iletişime geçtiği şahsa bin 600 TL gönderen S.A.A. ürünler gelmeyince şahsa ulaşmaya çalıştı. Sosyal medya hesabını kapatan şahsa ulaşamayan kadın dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. S.A.A. isimli kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri temizlik malzemeleri satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahsı tespit etti.

Trabzon'un Araklı ve Akçaabat ilçelerinde yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON