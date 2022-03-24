Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim - Son Dakika
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Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim

24.03.2022 18:43
Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim

ANKARA'da, özel okulda sınıfta öğrencisi el kol hareketleri yaparken çekilen görüntüsü sosyal medyada yayınlanan öğretmen Eyup Sağlık (56), "Ben çocukları affettim; ama soruşturma sonucunda ne olacak bilemiyorum" dedi.

ANKARA'da, özel okulda sınıfta öğrencisi el kol hareketleri yaparken çekilen görüntüsü sosyal medyada yayınlanan öğretmen Eyup Sağlık (56), "Ben çocukları affettim; ama soruşturma sonucunda ne olacak bilemiyorum" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki özel lisede eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi, ders sırasında İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık'ın karşısında dans ederek çeşitli hareketler yaptı. Bu sırada yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan başka bir öğrenci de görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

'BEN ÇOCUKLARI AFFETTİM'Eyup Sağlık, 35 yıllık eğitimci olduğunu ve emekli olduktan sonra özel okulda görev yapmaya başladığını belirterek, "Salı günü 10'uncu sınıfların dersine girmiştim. Normalde okulda telefon yasak; ama öğrenciler bazı İngilizce kelimelerin anlamına bakar diye telefon kullanmalarına müsaade ediyordum. O sırada ders anlatırken ve notlara bakarken çocuğun birinin yanıma geldiğini ve yüzümde bir şeyler yaptığını fark ettim. Dans falan ediyordu. Ben de aniden karşımda görünce şok oldum. Gerçekten ne yapacağımı bilemedim, çocuğun elinden tuttum ve yerine oturttum. Ertesi gün başka bir kız öğrenci de para kazanmak amacıyla bunu sosyal medyaya atmış. Sonra görüntüyü çeken çocuk, ailesi ve diğer çocuk gelip özür diledi. Ben çocukları affettim; ama soruşturma sonucunda ne olacak bilemiyorum" dedi.'KENDİMİ SUÇLUYORUM'

Öğrencileriyle arasının iyi olduğunu ve çocuklara sevgiyle yaklaştığını ifade eden Sağlık, "Yapılan şey eğitim camiasına, öğretmenlere, devlete karşı bir saygısızlık; ama bu çocuktur, bunlar eğitimde olur. Ancak ben bu olayda kendimi de suçluyorum. Ben 35 yıllık bir öğretmen olarak, bu öğrencilerin annesini babasını da okutmuş bir öğretmenim. Acaba ben bu çocukların anne- babasına bu sevgi ve saygıyı neden veremedim? Ben kendimi suçlu buluyorum. 'İyiliği Allah'tan fenalığı kendinden bil' ayeti uyarınca kendimi çok suçlu buluyorum. Çünkü sürekli 'ders, ders, ders' diye çocuk yetişmez; davranış verememişim ben çocuklara. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Biz büyüğüz, affederiz. Bunlar bizim ülkenin evladı" diye konuştu.


Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim
Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim
Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim
Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim
YORUMLAR
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Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim! Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!

İngilizce, Ankara, Sincan, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim - Son Dakika


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