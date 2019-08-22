Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili Van Valilği'den açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili Van Valilği'den açıklama

56 dakika önce

VAN Valiliği, büyükşehir belediyesi başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından çıkan olaylara dair, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili Van Valilği'den açıklama, System.String[]

VAN Valiliği, büyükşehir belediyesi başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından çıkan olaylara dair, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında polisin zor kullanarak gözaltına aldığı kişinin, polise demir tabure ile saldırdığını, bu saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığını anlatarak, söz konusu kişinin, 2014 yılında Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği görevlindirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlindirilmiş çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıstır. Saldırıda bulunan şahıs, kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının(şizofreni) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"

Van Cumhuriyet Savcılığı ise görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Valiliği, kayyum protestosuna polislerin tepki çeken müdahalesine yönelik görüntülerle ilgili açıklama yaptı
Akar-Esper görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama: Güvenli bölge planı uygulanacak MHP'li vekilden, AK Partili vekile çok sert tepki: PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:08:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili Van Valilği'den açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]