Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadaki kavga bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
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Sosyal medyadaki kavga bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, akrabalık bağı bulunduğu iddia edilen ve daha önce sosyal medya üzerinden tartışıp karşılaştıkları kahvehanede bıçakla kavga eden iki kişiden biri yaralandı.

Sosyal medyadaki kavga bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, akrabalık bağı bulunduğu iddia edilen ve daha önce sosyal medya üzerinden tartışıp karşılaştıkları kahvehanede bıçakla kavga eden iki kişiden biri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalık bağları bulunduğu öğrenilen K.Y. (23) ile H.Ç., önce sosyal medya üzerinden birbiriyle tartıştı. Yazışma boyutunun hakaretlere kadar geldiği belirtilen iki kişi, daha sonrada bir kahvehanede karşılaştı. İki kişi bu kez yüz yüze tartışmaya girerken, tartışma bir anda kavgaya dönüştü. K.Y., cebindeki bıçağı çıkartıp H.Ç. isimli kişiyi göğsünden bıçakladı. Bıçaklayan kişi olay yerinden kaçarken, yaralanan H.Ç. kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesine gitti. Tedaviye alınan H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Subaşı karakol ekipleri, KbY.'yi gerçekleştirdiği operasyon sonucu kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuklanarak Buca Cezaevine gönderildi. H.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR
Torbalı, İzmir, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:14 Kaynak: İHA
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