Sosyal medyadaki küfürlü paylaşıma AK Parti İl Başkanlığından suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterenlere sosyal medyada küfrettiği öne sürülen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, suç duyurusu öncesi adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'deki olayın herkesin gözü önünde yaşandığını söyledi.

Daha önce Bilecik yerel basınında köşe yazarlığı yaptığı belirtilen M.E. hakkındaki suç duyurusunun içeriğine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de meydana gelen çirkin olayda bu milletin vekili olmayı hak etmeyen bir şahsın, acısını yüreğine gömmüş bir şehit yakınına ağza alınmayacak derecede küfrettiğine tüm Türkiye şahit oldu. Tüm ülke tek yürek bir şekilde bu olaya tepki gösterirken akıl almaz bir şekilde bazı kesimlerde küfürbaz şahsa destek gelmektedir. M.E. adındaki bir şahıs, şehit yakınına utanmadan küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak Cumhurbaşkanımızı ve milletimizi hedef göstermiş ve hakaret etmiştir. Bunun hesabını biz değil Türk adaleti soracaktır. Yazıklar olsun şehit yakınına küfredenlere, yazıklar olsun milletine küfredenlere, arka çıkanlara. Hiçbiri şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ödeyemezler."

Yıldırım, suç duyurusunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından içeri giren Yıldırım ve beraberindeki partililer, suç duyurusunda bulunduktan sonra adliyeden ayrıldı.