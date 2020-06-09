Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme - Yeniden - Son Dakika

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;

'Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar' başlığıyla servis ettiğimiz haber, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden verilmiştir.

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YENİDEN

ANKARA, - ANKARA'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda 4 kişinin pompalı tüfek ve tabanca ile havaya ateş ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. 2017 yılında çekildiği öğrenilen görüntüyle ilgili polis inceleme başlattı.

Çankaya ilçesinde 2017 yılında çekilen görüntü, askere giden bir genç için düzenlenen eğlenceye ait. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntüye göre, eğlence sonrası oluşturulan konvoy yola çıktığı anda bir kişinin pompalı tüfek ile havaya ateş açtığı görüldü. Ardından da motosiklet üzerinde seyreden başka bir kişi, pompalı tüfeği alıp, ateş etmeyi sürdürdü. Konvoydaki ayrı 2 otomobilde bulunan 2 kişi de hareket halindeki araçların penceresinden peş peşe tabancayla ateş açtı. Çocukların da bulunduğu konvoyda ateşlenen silahların, mahallede paniğe neden olduğu görüldü. Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medyada tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlattığı belirtildi.