Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı - Son Dakika
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Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı

26.07.2022 13:56

Sosyal medya üzerinde çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip paylaşan Ahmet Sivri isimli şahsın videosu sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sivri, adli makamlarca serbest bırakılırken, yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan uzun namlulu silahlardan 5'inin ruhsat tarihinin dolduğu ortaya çıktı.

Ahmet Sivri isimli bir şahsın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçlarla çekilen videosu infial yarattı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Ofis ortamında masaya serilen çok sayıda otomatik silahın yanı sıra eline aldığı kılıçla kameralara pozlar veren şahsın internete düşen videosuna tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Sivri'nin gözaltına alındığı ve işlemler sonrasında adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

Uzun namlulu silah ve kılıçlarla görüntü paylaşan şahıs gözaltına alınıp serbest bırakıldı

SİLAHLARDAN 5'İNİN RUHSAT TARİHİNİN DOLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan Sivri'nin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıçlarının ele geçirildiği, yapılan incelemelerde silahlardan 5'inin ruhsat tarihinin dolduğunun belirlendiği ifade edildi.

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SOSYAL MEDYADAKİ SİLAHLI GÖRÜNTÜLERE GÖZALTI SOSYAL MEDYADAKİ SİLAHLI GÖRÜNTÜLERE GÖZALTI İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Sivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı - Son Dakika
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