SOSYAL MEDYADAKİ SİLAHLI GÖRÜNTÜLERE GÖZALTI - Son Dakika
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SOSYAL MEDYADAKİ SİLAHLI GÖRÜNTÜLERE GÖZALTI

26.07.2022 14:05

Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı.

Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5'inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir denildi. Hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Sivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADAKİ SİLAHLI GÖRÜNTÜLERE GÖZALTI - Son Dakika

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