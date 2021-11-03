Sosyal medyadan ulaştıkları 43 kişiyi 479 bin 457 TL dolandırdılar - Son Dakika

Sosyal medyadan ulaştıkları 43 kişiyi 479 bin 457 TL dolandırdılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 43 kişiyi 479 bin 457 TL dolandıran 2 şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, emniyete başvuran bir çok vatandaş sosyal medya (Facebook) üzerinden tanıştıkları kişiler tarafından kredi kartı ve banka hesap bilgilerinin kullanılarak dolandırıldıklarını ifade etmeleri üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dolandırıldığını öne süren 43 kişinin beyanında yola çıkan polis ekipleri, Tuncay Köse ve Zekeriya Tamer isimli kişileri dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına aldı. Polis yaptığı inceleme de şahısların, mağdurları 479 bin 457 TL dolandırdıklarını belirledi. Gözaltındaki şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelileri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.