Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan ailesine mesaj yollayan firari cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
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Sosyal medyadan ailesine mesaj yollayan firari cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, taziye evinde ayrılma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç'ı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Gökhan C., sosyal medya hesabından ailesine mesaj yolladıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

Sosyal medyadan ailesine mesaj yollayan firari cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, taziye evinde ayrılma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç'ı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Gökhan C., sosyal medya hesabından ailesine mesaj yolladıktan sonra jandarmaya teslim oldu. İfadesi alınan cinayet zanlısı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Olay dün Kardeşköy Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan Gökhan C., eşi Fatma C.'nin annesinin vefatı dolayısıyla taziye evine gitti. Burada, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç'la (28) karşılaşan Gökhan C., Ardıç'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Katil sosyal medyadan mesaj yolladı


Eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç'ı bıçaklayarak öldüren ve firari durumda olan cinayet zanlısı Gökhan C., dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canlarım sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Elbet bu kötü günler bitecek. Sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm oğlumla kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır. Canım ailem sizi de çok seviyorum, Allah'a emanet olun" ifadelerine yer vermişti.


Sosyal medyadaki paylaşımının ardından sabah erken saatlerde Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olduğu öğrenilen Gökhan C. adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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