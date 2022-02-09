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Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma - Son Dakika

Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma

09.02.2022 15:11
Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma

KOCAELİ'de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler eden Yakup T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler eden Yakup T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da Yakup T. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup T., Alevilere küfürler etti. Yakup T.'nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup T.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup T. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan soruşturma açıldığı belirterek,  "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek' suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUMKocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.ÖMER ÇELİK: ALEVİ KARDEŞLERİMİZ CANLARIMIZDIR AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.

Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma
Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma
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Kocaeli, Alevi, Polis, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma - Son Dakika


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