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Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma (3) - Son Dakika

Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma (3)

09.02.2022 23:15
Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma (3)

Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma (3)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: ŞİDDETLE KINIYORUMDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Alevilere yönelik hakareti kınadı.

Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma (3)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: ŞİDDETLE KINIYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Alevilere yönelik hakareti kınadı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Asırlardır süregelen kardeşliğimize kast etmek isteyenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."

Haber: ANKARA,


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Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma (3) - Son Dakika


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