Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden şahıs yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya platformunda yayınlanan Atatürk'e hakaret videosu ile ilgili çalışma başlatıldı. 24 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya platformunda, içeriğinde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret videosu çeken ve paylaşan H.H.Ç (16), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek, yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. H.H.Ç hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN