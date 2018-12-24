Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret İddiasına Gözaltı

Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret İddiasına Gözaltı

1 saat önce

Bartın'da sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret İddiasına Gözaltı, System.String[]
Bartın'da sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Gözpınar köyünde yaşayan G.Y'yi sosyal paylaşım sitesi üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla savcılık talimatıyla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen G.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:30 Kaynak: AA

Bartın, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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