Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret İddiasına Tutuklama
16 dakika önce
Eskişehir'de sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan Bahtiyar A'yı (59) sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Bahtiyar A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:20 Kaynak: AA
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