Sosyal medyadan çağrılan polislere bayram kömbesi - Son Dakika

OSMANİYE'de polis ekipleri, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden, "Size bayram kömbesi hazırladık, içine şeker de koyduk ne olur gelir misiniz" çağrısına kayıtsız kalmadı. Ekipler, vatandaşın evine giderek ikram edilen kömbeden yedikten sonra teşekkürlerini iletti.

Karaçay Mahallesi'nde oturan bir vatandaş, polis ekiplerine sosyal medya üzerinden "Size kömbe vereceğiz polis ağabeyler. Vallahi hazırladık, şeker de koyduk ne olur gelin?" paylaşımıyla mesaj gönderdi. Çağrıya kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çağrıyı yapan vatandaşın evine gitti. Eve giden motorize yunus timlerine kömbe ve meyve suyu ikram eden evsahibi geldikleri için ekiplere teşekkür etti. İkram edilen kömbeyi yiyen polisler de ikramlarından dolayı vatandaşa teşekkür ederek evden ayrıldı.