Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan canlı izledikleri yangına bidonlarla koştular
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal medyadan canlı izledikleri yangına bidonlarla koştular

1 saat önce

Antalya'da mahalle arasındaki çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sosyal medyadan canlı izledikleri yangına bidonlarla koştular, System.String[]

Antalya'da mahalle arasındaki çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Sosyal medyadaki canlı yayından yangın olduğunu öğrenen çocuklar da bidonlarla söndürme çalışmalarına destek oldu.

Kırcami Mahallesi Şehitler Caddesi'nde çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, etrafı yüksek duvarla çevrili inşaat malzemesi bulunan bir depoya sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada bir çocuğun yangını sosyal medya hesabından canlı yayınlaması üzerine yakın mahallelerdeki çocuklar da bölgeye geldi.

Ellerindeki su dolu bidonlarla söndürme çalışmalarına destek olan çocuklardan Samet Şahin, gazetecilere, uzak bir mahallede oturmasına rağmen yangını öğrenince koşarak geldiğini söyledi.

Alevlere bidonlarla su döktüklerini belirten Şahin, "Yiğit arkadaşımız sosyal medyadan canlı yayın yapınca yangın olduğunu gördüm. Hemen evden bidon alıp koştum. İtfaiyeci abilerimize destek olduk." dedi.

Yiğit Merttaş ise alevlerin evlerinin yanına kadar geldiğini dile getirerek, arkadaşlarıyla bidonlarla su taşıdığını aktardı.

Kırcami Mahallesi Muhtarı Mehmet Köksal da yangının elektrik kablolarından çıktığının iddia edildiğini belirterek, "Alevler depoya da sıçradı. Evlere ulaşmadan, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Burası imarsız bir bölge." diye konuştu.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı
Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:38:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan canlı izledikleri yangına bidonlarla koştular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]