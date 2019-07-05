Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gasbedildi.

Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi, System.String[]
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gasbedildi. Görüntüleri inceleyen polis, M.C.'yi (17) yakaladı. M.C. ile 4 kez gasp yaptığı belirlenen 4 arkadaşı ve çalıntı eşyaları satın alan 2 kişi de gözaltına alındı.
Olay, cumartesi gecesi, Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin önünde meydana geldi. Ağaçlıkta İngilizce konuşarak, sosyal medyadan canlı yayın yapan İranlı Kamran A.G.'nin yanına gelen kişi; cep telefonunu, tablet bilgisayarını ve 2000 Macar parasını gasbetti. Kamran A.G.'nin şikayeti üzerine polis, sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceledi. Görüntülerden, gaspçının M.G. olduğu belirlendi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.G., arkadaşlarıyla birlikte bölgede 4 gasp olayı gerçekleştirdiklerini, paraları harcadıklarını, İranlı kişiden gasbettikleri cep telefonu, tablet ve Macar parasını ise E.A.'ya sattıklarını söyledi. Polis, M.G.'nin ifadesi doğrultusunda yaşları 17 ile 18 arasında değişen A.K., Y.C.T., B.K. ve G.B. ile çalınan ürünleri satın alan E.A. ile ağabeyi E.A.'yı da gözaltına alındı. E.A. ve ağabeyi E.A.'da bulunan, Kamran A.G.'ye ait cep telefonu, tablet bilgisayar ve paraya el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:26 Kaynak: DHA
çayırova, kocaeli, polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis lokantasındaki fiyatlar, sosyal medyada tepki çekti Başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın bikinili videosuna beğeni yağdı Selin Ciğerci, "18'liklere taş çıkartırım" diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı Bayrampaşa'daki bankada dehşet anları! Bir gün sonra yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:25:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]