SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN MİNİBÜSÜYLE YOL KENARINA DEVRİLDİ - Son Dakika
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SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN MİNİBÜSÜYLE YOL KENARINA DEVRİLDİ

03.03.2022 17:42

SAMSUN'da Orhan Karataş, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsü yol kenarına devrildi.

SAMSUN'da Orhan Karataş, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsü yol kenarına devrildi. Kaza, öğlen saatlerinde 19 Mayıs ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Karla kaplı yolda minibüsü ile ilerleyen Orhan Karataş, bu sırada sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Karataş, direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsü ile yol kenarına devrildi. Sürücü Karataş kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise Karataş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN MİNİBÜSÜYLE YOL KENARINA DEVRİLDİ
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN MİNİBÜSÜYLE YOL KENARINA DEVRİLDİ
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN MİNİBÜSÜYLE YOL KENARINA DEVRİLDİ

YORUMLAR
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Orhan Karataş, Karataş, Medya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN MİNİBÜSÜYLE YOL KENARINA DEVRİLDİ - Son Dakika


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