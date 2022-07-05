SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN OTOBÜSE ÇARPTIĞI ARACI DEVRİLDİ - Son Dakika
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SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN OTOBÜSE ÇARPTIĞI ARACI DEVRİLDİ

05.07.2022 10:20
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN OTOBÜSE ÇARPTIĞI ARACI DEVRİLDİ

AKSARAY'da, eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım Karakaya'nın (57) kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak devrildi.

AKSARAY'da, eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım Karakaya'nın (57) kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 3 Mayıs'ta Aksaray- Nevşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Eşi Ayşe Karakaya ve 4 torunu ile birlikte 68 AAV 414 plakalı otomobil ile Camiili köyünden yola çıkan Kasım Karakaya, sosyal medya hesabından canlı yayınlamaya başladı. İddiaya göre, bu sırada yolcu otobüsünü sollanmak isteyen Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, araca çarparak şarampole devrildi. Kaza anı ise Karakaya'nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kimsenin yaralanmadığı kazada Ayşe Karakaya, torunlarını Korkmayın, bir şey yok diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu otobüsü şoförü de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPARKEN OTOBÜSE ÇARPTIĞI ARACI DEVRİLDİ - Son Dakika

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