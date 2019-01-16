Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Canlı Yayında İntihar Etti

Sosyal Medyadan Canlı Yayında İntihar Etti

37 dakika önce

Konya'da bir kişi gece saatlerinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar etti.

Sosyal Medyadan Canlı Yayında İntihar Etti, System.String[]
Konya'da bir kişi gece saatlerinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Altancı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. (30), gece su içmek için mutfağa gitti ve bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın başlattı. Bir süre hesabındaki arkadaşlarıyla sohbet eden T.Ö, 'intihar edeceğim, hakkınızı helal edin' diyerek ip hazırlamaya başlayınca sohbetteki arkadaşları ve canlı yayını izleyen başka illerden takipçiler ihbarda bulundu. Konya 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbar gelirken adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canlı yayında olan T.Ö.'nün arkadaşları ise yayın sırasında, "Arayın, ölüyor yetişin, kimse yok mu? Yayındakiler seslensin, yapma yapma polis geldi" diyerek T.Ö.'yü durdurmaya çalıştı. Ancak T.Ö. kendini astı. Eve kapıyı kırarak giren itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, T.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından T.Ö.'nün cesedi otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesine morguna kaldırıldı. Polis, T.Ö.'nün intiharı sırasında canlı yayın yaptığı cep telefonuna el koyup incelemeye aldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
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