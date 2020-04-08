Sosyal medyadan canlı yayınlanan meddah gösterisi ilgi gördü - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan "evde kal" çağrılarına destek vermek amacıyla sosyal medya hesaplarından canlı meddah gösterisi yayınladı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde sahneye çıkan meddah Erkay Yavuz, bu kez evlerindeki insanlara seslendi.

Sancaktepe Belediyesinin YouTube hesabından canlı yayınlanan gösteride Yavuz, izleyicileri hem güldürdü hem düşündürdü.

Tiyatro sanatçısı Erkay Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin hayat dolu olduğunu belirterek, "Sancaktepe Belediyesi vatandaşların evde güzel vakit geçirmesi için canlı şiir programları, konserler ve benzeri etkinlikler düzenliyor. Bizler de tarihsel ve kültürel değeri olan meddah oyununu sergiledik. Düzenli periyotlar halinde meddah oyununu büyüklerimize hatırlatıp küçüklerimize anlatacağız." dedi.

"Sanat eve sığar, evde kal ama sanatsız kalma"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de bu dönemde kültür sanat faaliyetlerini askıya almak yerine dijital platforma taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Meddah oyununu Sancaktepe Belediyesinin YouTube hesabında canlı olarak yayınladıklarını ifade eden Döğücü, şu görüşleri dile getirdi:

"Bizler bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın evde keyifli vakit geçirmeleri adına şiir, konser ve benzeri birçok etkinliği canlı yayında sunuyoruz. Tüm takipçilerimize 'Sanat eve sığar, evde kal ama sanatsız kalma.' diyoruz.

Biz kültür ve sanatı çok önemsiyoruz. Sanat ile vatandaşımızın buluşma noktası oluyoruz. Faaliyetlerimizi dijital platforma taşıyarak Sancaktepe'nin sınırlarını aşan bir etkinlik yapıyoruz."