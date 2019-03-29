Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Soruşturma

Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Soruşturma

1 saat önce

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medyadan
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma açtı.

Başsavcılığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu hesabı kullanan Mine K'nin bütün paylaşımları incelemeye alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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