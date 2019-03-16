Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı

Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ'da bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan
Tekirdağ'da bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K'nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.


Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.


Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Tekirdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Sosyetik Kasap Nusret Gökçe'nin 24 Ayar Altınlı Etleri Sosyal Medyayı Salladı Neymar ile El Ele Poz Veren Elif Aksu'nun Yeni Aşkı McGregor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 12:47:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]