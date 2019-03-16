Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı
1 saat önce
Tekirdağ'da bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K'nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:53 Kaynak: AA
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