Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı

Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı

46 dakika önce

Tekirdağ ve Edirne'de sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan
Tekirdağ ve Edirne'de sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.D'nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.


Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde ikamet eden ve sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen E.Ç. de "devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar" kapsamında gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Edirne, Tekirdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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