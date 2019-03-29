Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı

Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı

8 dakika önce

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma açtı.

Bu kapsamda harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mine K'yı evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Akif Alakurt Eski Rol Arkadaşı Cansu Dere'nin Sözlerine Cevap Verdi Broşür Dağıtan AK Partili Genci Rencide Etmeye Çalışan Mine Koraş, Gözaltına Alındı Hülya Avşar, Dekolteli Beyaz Mini Elbisesiyle Mest Etti! Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:38:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret"E Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]