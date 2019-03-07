Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret" İddiası
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.A'nın sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a hakaret ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti. Polis
ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA
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