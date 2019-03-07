Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret" İddiası

Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret" İddiası

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.A'nın sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Tekirdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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