Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'de yaşayan M.S.S (47) dün gece çıkan bir kavgada polise mukavemet ettiği gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelinin yapılan incelemesinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla arandığı da ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:48 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy, Güncel
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