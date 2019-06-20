Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:59 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ö.Y'nin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren görseller paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Ö.Y'nin, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti. Polis
ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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