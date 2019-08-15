Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:23 Kaynak: AA
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, İ.Ü'nün, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.Ü'nün sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirledi. Polis
ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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