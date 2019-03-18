Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakarete Tutuklama

Denizli'nin Buldan ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de yaşayan Süleyman U'nun (59) sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince delillerin toplamasının ardından gözaltına alınan zanlı, "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklandı.

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