Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
1 saat önce
Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:52 Kaynak: AA
'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.B, polis tarafından adresinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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