Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

1 saat önce

Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama, System.String[]
Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.B, polis tarafından adresinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:52 Kaynak: AA
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