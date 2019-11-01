Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

6 saat önce

Diyarbakır'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama, System.String[]

Diyarbakır'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Engin E'nin, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Engin E, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum
Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]