Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs yakalandı

6 saat önce

Denizli'de sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs yakalandı, System.String[]

Denizli'de sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta DEAŞ terör örgütü ile alakalı sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen bir şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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