Sosyal Medyadan Deaş Propagandasına Gözaltı
51 dakika önce
Trabzon'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon
'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın gözaltı işlemlerinin TEM
Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü öğrenildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:49 Kaynak: İHA
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