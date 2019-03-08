Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Deaş Propagandasına Gözaltı

Sosyal Medyadan Deaş Propagandasına Gözaltı

51 dakika önce

Trabzon'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Deaş Propagandasına Gözaltı, System.String[]
Trabzon'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü öğrenildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:49 Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa
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