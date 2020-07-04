Sosyal medyadan devlete hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medyadan devlete hakaret eden şahıs tutuklandı

Çanakkale'de, sosyal medya hesabından Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılayan paylaşımda bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de, sosyal medya hesabından Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılayan paylaşımda bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale Narkotik suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ortak E.S.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 1 adet pompalı tüfek ve 500 gram bonzai ele geçirilirken, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve hırsızlık suçlamaları olan E.S. yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri sorgulanan ve sosyal medya hesabında Türklüğü, cumhuriyeti ile devletin kurum ve organlarının aşağılanmasına yönelik yaptığı paylaşımlar nedeniyle adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan devlete hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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