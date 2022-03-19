Sosyal medyadan doktorlara hakarete verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyadan doktorlara hakarete verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

19.03.2022 13:21
Sosyal medyadan doktorlara hakarete verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

? Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan doktorlara hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa verilen 3 ay 22 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

? Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan doktorlara hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa verilen 3 ay 22 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sosyal medya hesabından doktorlara hakaret eden paylaşım yaptığı belirlenen U.Y.D. hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirtildi.

Kararda, Antalya'da yaşayan sanığın mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında, 2011 yılında Antalya Devlet Hastanesinde sıra beklerken doktora bir şey sormak istediği, o sırada doktorun kendisini azarladığını, kendisinin de söz konusu paylaşımı yaptığını ve çok pişmanlık duyduğunu bu nedenle beraatine karar verilmesini istediği yönde beyanda bulunduğu aktarıldı.

Gerekçeli kararda, sanığın şahsi ve sosyal durumu, olayın oluş biçimi ve eylemin diğer özellikleri ile suçun işlendiği zaman, işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu ile güttüğü amaç dikkate alınarak U.Y.D. hakkında indirim uygulanarak 3 ay 22 gün hapis cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Sosyal medyadan doktorlara hakarete ceza Sosyal medyadan doktorlara hakarete ceza SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş, Hakaret, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan doktorlara hakarete verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:48 İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:27:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyadan doktorlara hakarete verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement