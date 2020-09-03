Sosyal medyadan dolandırılan genç kız tehdit edildiği anları aktardı - Son Dakika

Sosyal medyadan dolandırılan genç kız tehdit edildiği anları aktardı

Sosyal medyadan dolandırılan genç kız tehdit edildiği anları aktardı Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden kendisini Turan Kemal olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüphelinin, "Evinize 186 bin TL'lik haciz göndereceğim' diye korkuttuğu 13 yaşındaki D.D. korku dolu anları paylaştı.

Sosyal medyadan dolandırılan genç kız tehdit edildiği anları aktardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden kendisini Turan Kemal olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüphelinin, "Evinize 186 bin TL'lik haciz göndereceğim' diye korkuttuğu 13 yaşındaki D.D. korku dolu anları paylaştı. Baba Cafer D. Aileleri çocuklarına telefon kullanımında daha sıkı denetlemeleri konusunda uyararak "Ben yandım başka aileler yanmasın" diyerek göz yaşları içinde uyardı.

Kozan'da hamallık yapan 3 çocuk babası Cafer D. kızı D.D'(13)'nin sosyal medyadan dolandırılması ve okul parası, buzdolabı taksiti parası için ayırdığı 5 çeyrek altın, bir tam altın ve az bir miktar biriktirdiği paranın kızını sosyal medyadan ailesine 186 bin TL'lik haciz ile tehdidi ederek dolandırılmasının ardından aile gözyaşları içinde dolandırıcıların yakalanmasını istiyor.

İlçede hamallık yaparak geçimini sağlayan baba Cafer D. (42), kızından haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Belediye hoparlörlerinden küçük kızın ismi anons edilmesi üzerine akrabaları Cafer D.'yi arayarak, kızın kendisine sığındığını ve kızının yaşadıklarını anlattı.

Kozan'da hamallık yapan 3 çocuk babası Cafer D. kızı D.D'nin sosyal medyadan dolandırılması ve okul parası, buzdolabı taksiti parası için ayırdığı paranın kızını sosyal medyadan ailesine 186 bin TL'lik haciz ile tehdit ederek dolandırılmasının ardından aile gözyaşları içinde dolandırıcıların yakalanmasını istiyor.

"Ailesine bir şey olacak korkusuyla tüm birikimi dolandırıcılara teslim etmek zorunda kaldı"

Sosyal medyada dolandırıcılar tarafından kandırılan ve ailesine bir şey olacak diye korku dolu anlar yaşadığını aktaran 13 yaşındaki D.D "Benimle ilk başta normal konuştu. 186 bin TL icra olduğunu para yatırırsam bunu işleme koymayacağını söyledi. İlk başta bin TL yatırdım. Ardından birkaç kez daha yatırmamı istedi. Sürekli 186 bin TL'lik icrayı işleme koyacağını söylüyordu. Yine gittim para yatırdım toplamda yaklaşık 10 bin TL para yatırdım. Para bulamadım annemin çeyrekleri vardı onları aldım bozdurup yatırdım. Hiç para kalmadı "sen dolandırıcısın" diye yazdım, bana 186 bin TL'lik icrayı işleme koyduğunu söyledi. Aileme bir şey olacak diye çok korktum. Halama gittim ve halam polise haber verdi şikayetçi olduk" diye konuştu.

Anne gözyaşları içinde anlattı

Anne kızının davranışlarında farklılıklar sezinlediğini kızından şüphelenmesi ile kızının evden gittiğini aktaran anne A.D " Bizim durumumuz çok kötü, benim istediğim anneler bu konuda duyarlı olsun, başka annelerin canı yanmasın. Ben kızımın başına ne iş gelirse gelsin sonuna kadar kızımın arkasındayım ama çok üzgünüz" dedi.

Hayatın yükünü sırtında taşıyarak birikim yapan hamal baba aileleri uyardı

Çocukların okulu, cenaze olur, hastane olur, çocuklarıma okul açılacak defter kitap alırım diye bu parayı kenara koyduğunu kaydeden Baba Cafer D. bir buz dolabı aldım sıkıştığımda dolabın taksitini öderim demiştim. Oda kaldı. Hiçbir anne baba bu hale düşmesin Allah kimsenin başına vermesin. Şikayetçi olduk. Kızımın herkesin arkasındayım. Anne babalara örnek olsun istedim. Emniyete, savcılara hepsine teşekkür ederim. Kızımın her zaman arkasındayım. Kızımın sosyal medyadan kandırıldığını karakolda öğrendim. Çocuklarına telefon vermesinler, bugün benim başıma gelen bütün herkesin başına gelebilir. Allah kimseyi düşürmesin. Tüm babalar çocuklarının ardında olsun. 13 yaşından kızı dolandıranlar en ağır cezayı alsın isterim. Başka çocuklar aileler yanmasın" diye konuştu.

Sosyal medyadan dolandırılan genç kız tehdit edildiği anları aktardı

Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 20:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan dolandırılan genç kız tehdit edildiği anları aktardı - Son Dakika

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