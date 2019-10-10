Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan duyurdu! Özür dileyip iptal etti
Son Dakika Magazin Sosyal medyadan duyurdu! Özür dileyip iptal etti

Sosyal medyadan duyurdu! Özür dileyip iptal etti

1 saat önce

Sıla Gençoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;"Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları.

Sosyal medyadan duyurdu! Özür dileyip iptal etti, System.String[]

Sıla Gençoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;


"Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Bilirsiniz; ben sanatın iyileştiricİ gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebekler, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca Coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum. Barış ve huzur dolu günlerin yakında olması dileğiyle.


Sevgi ve saygılarımla.


Sıla GENÇOĞLU"


Konserlerini iptal eden Sıla'ya sosyal medyadan destek mesajları geldi.



pic.twitter.com/gVawC9x7dY


— Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) October 10, 2019

Sıla, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:41 
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