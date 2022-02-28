Sosyal medyadan elde ettikleri kazançla ihtiyaç sahibi ailelere destek oldular - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sosyal medyadan yayın yapan gençler, elde ettikleri kazançla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Yaklaşık 3 yıldır sosyal medya üzerinden ilçeye ait haber ve sokak röportajları yayınlayan sayfanın yöneticilerinden Özkan Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç arkadaş olarak başladıkları yayınlarda ilçe vatandaşları sayesinde bu parayı kazandıklarını ve aldıkları kararla 60 aileye gıda yardımında bulunduklarını dile getirdi.

İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinde mahalle muhtarlarından yardım aldıklarını anlatan Ocak, şöyle konuştu:

"Kazandığımız paraya göre önce 5, sonra 10 kişi derken şu an 60 kişiye yardım ulaştırdık. 60 ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak düzeye geldik. Bu işe hobi olarak başladık. Vatandaşlarımızın desteği ile büyüdük ve kazancımızı da yine onlar için harcamayı uygun gördük. Amacımız reklam değil farkındalık oluşturmak. Umarım herkes destek verir ve daha çok kişiye ulaşma imkanı sağlanır."

Gençlerin yardım için alışveriş yaptıkları marketin sahibi Levent Kuş da bu davranıştan etkilendiğini belirterek, yaklaşık 650 liralık gıda paketlerini 400 liraya verdiğini kaydetti.